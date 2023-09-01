Названы причины, по которым у беременных портятся зубы Стоматолог Сошников: проблемы с гигиеной приводят к порче зубов при беременности

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В период беременности многие женщины позволяют себе употреблять большое количество быстрых углеводов, которые прилипают к зубам и помогают размножаться вредным бактериям, пояснил стоматолог-терапевт Алексей Сошников. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что низкий уровень гигиены полости рта на фоне такой привычки является первоочередной причиной проблем с зубами.

Многие в этот период позволяют себе потребление излишних быстрых углеводов — мучных изделий, фруктов и сахара. Эти продукты имеют свойство хорошо прилипать к поверхности зубов и становиться питательным кормом для зловредных бактерий при условии несвоевременной чистки зубов, — уточнил врач.

По словам стоматолога, также важно посещать врача своевременно, без перерывов на несколько лет. Сошников посоветовал заниматься лечением зубов до беременности. Врач уточнил, что родители могут заразить ребенка кариесом, если будут игнорировать наличие проблем у себя.

При рождении в детском организме отсутствуют бактерии, которые его (кариес. — NEWS.ru) вызывают. Однако если у родителей зубы не вылечены, то дети получают их воздушно-капельным путем, — заключил стоматолог.

Врач-терапевт Ольга Народовская ранее рассказала, что длительное отсутствие во рту зуба после удаления или выпадения может стать причиной возникновения проблем с пищеварительной системой и позвоночником. По ее словам, при недостаточно тщательном пережевывании пищи из-за нехватки зубов происходит повышенная нагрузка на ферментативную систему желудка.