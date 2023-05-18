Врач перечислила вредные последствия длительного отсутствия зуба Врач Народовская указала на риск проблем с ЖКТ и позвоночником при длительном отсутствии зуба

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Длительное отсутствие во рту зуба после удаления или выпадения может стать причиной возникновения проблем с пищеварительной системой и позвоночником, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская. По ее словам, при недостаточно тщательном пережевывании пищи из-за нехватки зубов происходит повышенная нагрузка на ферментативную систему желудка, приводящая к дефициту питательных веществ. В результате появляется ломкость волос, ногтей, кожа становится сухой, приходит постоянное чувство слабости.

По словам врача, пережевывание еды той стороной челюстей, где все зубы целы, не решит проблему, так как из-за нагрузки на одну часть лица происходит как минимум его асимметрия, а как максимум — возникают проблемы с позвоночником.

Неправильный прикус влияет на здоровье позвоночника в целом и шейного отдела в частности. За счет того, что нагрузка распределяется неравномерно, может сформироваться шейный остеохондроз. Если при проблемах с прикусом человек начинает пережевывать пищу на одной стороне, есть риск развития гипертонуса височных и шейно-лицевых мышц, — подчеркнула терапевт.

Из-за проблем с прикусом могут возникать и частые головные боли. Тех, кто исправляет проблему у ортодонта, подобные неприятности беспокоят значительно реже, отметила специалист. Поэтому при выпадении зуба необходимо не затягивать с визитом к стоматологу и по его показаниям ставить имплантат.

Ранее стоматолог-терапевт Артур Тумашевич рассказал, что проблемы с желудком могут привести к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая вызывает кислотное разрушение зубов.