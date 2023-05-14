Названа неожиданная причина потери зубов Стоматолог Тумашевич: проблемы с желудком могут стать причиной потери зубов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Стоматолог-терапевт Артур Тумашевич рассказал «Газете.Ru», что проблемы с желудком могут привести к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая приводит к кислотному разрушению зубов. Эксперт пояснил, что при данном заболевании желудочный сок попадает в ротовую полость и разрушает эмаль зубов. Специалист добавил, что обратный эффект, когда из-за плохого состояния зубов инфекция попадает в желудок и приводит к воспалению, также возможен.

Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом желудочный сок при попадании в ротовую полость разрушает зубы: они стираются и травмируются. После этого появляются пульпиты, а иногда это становится и возможной причиной потери нескольких зубов или целого зубного ряда, — рассказал Тумашевич.

По его словам, проблемы с деснами также могут стать причиной воспаления кишечника, так как снижается качество переработки пищи.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.