Гигантские отбивные из грудки — наедятся все: мариную в сметанном кляре и жарю — ничего сложного

Гигантские куриные отбивные — это блюдо, которое поражает своими размерами и невероятным вкусом. Им наедятся все!

Секрет в том, что куриное филе тщательно отбивается и маринуется в ароматном кляре на сметане и соевом соусе. После жарки получаются нежные, сочные и очень вкусные отбивные с румяной корочкой. Ничего сложного.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, соль, перец. Для кляра: 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. муки, паприка, перец.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку. Накройте пленкой и тщательно отбейте с двух сторон до большого тонкого пласта. Посолите и поперчите. Для кляра смешайте яйца, сметану, соевый соус, измельченный чеснок, муку и паприку до однородности. Залейте отбивные кляром и оставьте на 20–30 минут. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте отбивные на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты на минералке.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
2 куриные грудки
2 яйц
3 ст. л. сметаны
2 ст. л. соевого соуса
2 зубчика чеснока
3-4 ст. л. муки
соль, паприка, перец
>
Куриные грудки разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку. Накройте пленкой и тщательно отбейте с двух сторон до большого тонкого пласта. Посолите и поперчите.
Для кляра смешайте яйца, сметану, соевый соус, измельченный чеснок, муку и паприку до однородности. Залейте отбивные кляром и оставьте на 20-30 минут.
Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте отбивные на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.
