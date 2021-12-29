ГИБДД Подмосковья начнёт массовые проверки водителей с 1 января 2022 года, сообщают «Вести Подмосковья». Инспекторы будут ловить нетрезвых водителей, а также проверять автомобилистов на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних, пояснила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по МО подполковник полиции Мария Солёнова.

Несовершеннолетние пассажиры являются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения, а если учесть школьные зимние каникулы, предновогодние и новогодние поездки в различные места отдыха и шопинга, то количество их присутствий в салоне транспорта значительно возрастёт. Поэтому особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят проверке автомобилей с детьми-пассажирами. Полицейские проверят правильность применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности при поездках, — рассказала Солёнова.

По её словам, ребёнок до семи лет может находиться только в детском кресле. Детям возрастом 7–11 лет разрешено сидеть сзади с использованием ремня безопасности без кресла.

Ранее сообщалось, что водитель, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.