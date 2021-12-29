ГИБДД Подмосковья начнёт массовые проверки водителей с 1 января 2022 года,
Несовершеннолетние пассажиры являются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения, а если учесть школьные зимние каникулы, предновогодние и новогодние поездки в различные места отдыха и шопинга, то количество их присутствий в салоне транспорта значительно возрастёт. Поэтому особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят проверке автомобилей с детьми-пассажирами. Полицейские проверят правильность применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности при поездках, — рассказала Солёнова.
По её словам, ребёнок до семи лет может находиться только в детском кресле. Детям возрастом 7–11 лет разрешено сидеть сзади с использованием ремня безопасности без кресла.
Ранее сообщалось, что водитель, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.