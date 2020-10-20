Генпрокуратура РФ утвердила обвинение ещё по одному делу экс-главы Коми

https://static.news.ru/photo/994bf570-12e7-11eb-9bc5-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Гайзер Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Генеральная прокуратура России (ГП РФ) утвердила обвинительное заключение ещё по одному уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в организации превышения полномочий.

Он (Вячеслав Гайзер. — NEWS.ru) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ («Организация превышения должностных полномочий»). Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми для рассмотрения по существу, — говорится на официальном сайте надзорного ведомства.

По информации ГП РФ, Гайзер, вопреки законодательству, отдал главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву распоряжение предоставить коммерческой структуре участки земли без проведения торгов под предлогом использования их для целей, не связанных со строительством, а это является нарушением положений Земельного кодекса РФ.

В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы уже признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции. Инстанция назначила бывшему чиновнику наказание в виде 11 лет колонии и штраф в размере 160 млн рублей.

По версии следствия, в период с конца 2005-го по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции одной из птицефабрик. Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств инвестиционного фонда. Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей. Свою вину экс-глава Коми не признал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за получение взяток бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьёв получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Завьяловский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.