https://static.news.ru/photo/75b02f20-43a1-11ea-b580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян с убийства на необходимую самооборону, что «влечёт прекращение уголовного преследования», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался подписать обвинительное заключение, сославшись на то, что «выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам».

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года СК обвинил сестёр в убийстве по предварительному сговору на фоне широкой общественной кампании в защиту девушек.

Михаил Хачатурян был убит в своей квартире в июле 2018 года. Его дочери Крестина, Ангелина и Мария сами вызвали полицию и признались в убийстве. Девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.