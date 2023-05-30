Генерал рассказал, почему полет беспилотников остался незамеченным Генерал Соболев: полет беспилотников остался незамеченным из-за выбора сложных траекторий

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Некоторые беспилотники, атаковавшие Москву и область, могли быть произведены в СССР, но перепрошиты и модернизированы в Германии, рассказал Telegram-каналу «Осторожно Media» член комитета Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, такие БПЛА при полете выбирают траектории, которые трудно обнаружить радиолокационным станциям.

Они летают ниже, выбирают такие траектории, которые трудно нашими радиолокационными станциями обнаружить. При этом у нас есть средства обороны, которые видят все, в том числе низколетящие объекты, те, которые по земле там едут, в воде плывут или над водой летят. И они должны быть внедрены. И тогда наши средства обороны будут всё это уничтожать, — сказал Соболев.

Он добавил, что для предотвращения таких атак нужно совершенствовать систему противовоздушной обороны, а также активизировать разведку.

Утром 30 мая, около пяти утра, СМИ и пользователи в социальных сетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. По разным оценкам, до десятка беспилотников были сбиты на подлете к столице (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва) или внутри нее. Три попали в жилые дома — на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.