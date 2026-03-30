Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания

Генерал-майор запаса Кувшинов лишился звания после скандала с коррупцией

Константин Кувшинов Константин Кувшинов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Московский суд лишил звания генерал-майора запаса бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ Константина Кувшинова, передает РИА Новости. До этого он признал свою причастность к коррупции.

Окончательно назначить 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 2,4 млн рублей, взять под стражу в зале суда. Лишить специального звания генерал-майор, а также государственных наград, — огласил приговор судья.

Ранее сообщалось, что Кувшинов пришел на оглашение приговора по своему делу сразу с мешком вещей для СИЗО. По версии следствия, действия фигуранта и его подельников нанесли Министерству обороны ущерб в размере 57 млн рублей, которые участники схемы распределили между собой.

Кувшинов пошел на сделку со следствием, и прокуратура попросила суд рассмотреть дело в особом порядке. Генерал полностью признал вину и дал показания на других фигурантов уголовного дела. Вместе с ним по делу проходят его заместитель Ирина Кирсанова, представители компаний-поставщиков Александр Хоцин (под домашним арестом) и Игорь Игнатов, а также предприниматель Владимир Богданов.

