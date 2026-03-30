Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО

Экс-руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны генерал Константин Кувшинов пришел на оглашение приговора по своему делу сразу с мешком вещей для СИЗО, сообщает РИА Новости. Обвинитель запросил для него 7,5 лет колонии строгого режима, крупный штраф и лишение воинского звания генерал-майора запаса.

Генералу вменяют получение взятки, служебный подлог и особо крупное мошенничество при закупке стоматологического оборудования по завышенным ценам. По версии следствия, действия фигуранта и его подельников нанесли Министерству обороны ущерб в размере 57 млн рублей, которые участники схемы распределили между собой. Кроме того, Кувшинов лично получил 300 тыс. рублей в качестве доли от взятки за заключение фиктивного государственного контракта.

Ранее стало известно, что в ходе разбирательства генерал полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, изобличив остальных участников коррупционной цепочки. Он в пошел на сделку со следствием, и прокуратура попросила суд рассмотреть его дело в особом порядке.