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21 июля 2025 в 12:58

Гедлибже из курицы, сметана и магия вкуса — быстро и по-домашнему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гедлибже — простое и уютное блюдо кавказской кухни, которое легко готовится из доступных ингредиентов. Нежная курица тушится в густом сметанном соусе с чесноком и специями, превращаясь в настоящий домашний деликатес. Отличный вариант для семейного обеда или ужина, особенно если дополнить гарниром из картофеля, риса или пасты.

Ингредиенты на 6 порций

  • Курица — 1 шт. или 8 куриных ножек
  • Сметана — 4 ст. ложки
  • Лук — 1–2 шт.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Вода или куриный бульон — 200 мл
  • Подсолнечное масло — 2 ст. ложки
  • Мука — 0,5 ст. ложки
  • Паприка молотая — 1 ч. ложка
  • Сушеный базилик — 1 ч. ложка
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу
  • Свежая зелень — по вкусу

Как приготовить

  1. Курицу промойте и разделите на порционные кусочки.
  2. В раскаленной сковороде обжарьте курицу кожей вниз до золотистой корочки. Если курица нежирная, добавьте масло.
  3. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте пару минут, затем положите измельченный чеснок.
  4. Приготовьте соус: разведите сметану и муку в горячей воде или бульоне, перемешайте до однородности.
  5. Залейте курицу соусом, дождитесь закипания.
  6. Добавьте соль, перец, паприку и базилик, перемешайте.
  7. Тушите курицу под крышкой на медленном огне около 20 минут, до готовности мяса.
  8. Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью и подавайте с любым гарниром.

Гедлибже — это идеальный пример того, как из простых продуктов можно приготовить что-то особенное. Попробуйте, и оно точно войдет в ваш список любимых рецептов.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением для моих будничных ужинов. Жареные куриные сердечки с луком — это просто, быстро и невероятно вкусно! Когда-то я тоже скептически относилась к субпродуктам, но теперь это блюдо — частый гость на нашем столе.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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