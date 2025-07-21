Гедлибже из курицы, сметана и магия вкуса — быстро и по-домашнему

Гедлибже — простое и уютное блюдо кавказской кухни, которое легко готовится из доступных ингредиентов. Нежная курица тушится в густом сметанном соусе с чесноком и специями, превращаясь в настоящий домашний деликатес. Отличный вариант для семейного обеда или ужина, особенно если дополнить гарниром из картофеля, риса или пасты.

Ингредиенты на 6 порций

Курица — 1 шт. или 8 куриных ножек

Сметана — 4 ст. ложки

Лук — 1–2 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Вода или куриный бульон — 200 мл

Подсолнечное масло — 2 ст. ложки

Мука — 0,5 ст. ложки

Паприка молотая — 1 ч. ложка

Сушеный базилик — 1 ч. ложка

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Свежая зелень — по вкусу

Как приготовить

Курицу промойте и разделите на порционные кусочки. В раскаленной сковороде обжарьте курицу кожей вниз до золотистой корочки. Если курица нежирная, добавьте масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте пару минут, затем положите измельченный чеснок. Приготовьте соус: разведите сметану и муку в горячей воде или бульоне, перемешайте до однородности. Залейте курицу соусом, дождитесь закипания. Добавьте соль, перец, паприку и базилик, перемешайте. Тушите курицу под крышкой на медленном огне около 20 минут, до готовности мяса. Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью и подавайте с любым гарниром.

Гедлибже — это идеальный пример того, как из простых продуктов можно приготовить что-то особенное. Попробуйте, и оно точно войдет в ваш список любимых рецептов.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением для моих будничных ужинов. Жареные куриные сердечки с луком — это просто, быстро и невероятно вкусно! Когда-то я тоже скептически относилась к субпродуктам, но теперь это блюдо — частый гость на нашем столе.