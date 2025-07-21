Гедлибже из курицы, сметана и магия вкуса — быстро и по-домашнему

Гедлибже — простое и уютное блюдо кавказской кухни, которое легко готовится из доступных ингредиентов. Нежная курица тушится в густом сметанном соусе с чесноком и специями, превращаясь в настоящий домашний деликатес. Отличный вариант для семейного обеда или ужина, особенно если дополнить гарниром из картофеля, риса или пасты.
Ингредиенты на 6 порций
- Курица — 1 шт. или 8 куриных ножек
- Сметана — 4 ст. ложки
- Лук — 1–2 шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Вода или куриный бульон — 200 мл
- Подсолнечное масло — 2 ст. ложки
- Мука — 0,5 ст. ложки
- Паприка молотая — 1 ч. ложка
- Сушеный базилик — 1 ч. ложка
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
- Свежая зелень — по вкусу
Как приготовить
- Курицу промойте и разделите на порционные кусочки.
- В раскаленной сковороде обжарьте курицу кожей вниз до золотистой корочки. Если курица нежирная, добавьте масло.
- Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте пару минут, затем положите измельченный чеснок.
- Приготовьте соус: разведите сметану и муку в горячей воде или бульоне, перемешайте до однородности.
- Залейте курицу соусом, дождитесь закипания.
- Добавьте соль, перец, паприку и базилик, перемешайте.
- Тушите курицу под крышкой на медленном огне около 20 минут, до готовности мяса.
- Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью и подавайте с любым гарниром.
Гедлибже — это идеальный пример того, как из простых продуктов можно приготовить что-то особенное. Попробуйте, и оно точно войдет в ваш список любимых рецептов.
Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением для моих будничных ужинов. Жареные куриные сердечки с луком — это просто, быстро и невероятно вкусно! Когда-то я тоже скептически относилась к субпродуктам, но теперь это блюдо — частый гость на нашем столе.