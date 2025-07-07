Куриные сердечки: хрустящая радость за 15 минут!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением для моих будничных ужинов. Жареные куриные сердечки с луком — это просто, быстро и невероятно вкусно! Когда-то я тоже скептически относилась к субпродуктам, но теперь это блюдо — частый гость на нашем столе.

Секрет идеальных сердечек — в правильном приготовлении. Сначала их нужно потушить до мягкости, а потом обжарить с луком до хрустящей корочки. Поверьте, даже те, кто не любит субпродукты, оценят этот рецепт по достоинству!

Ингредиенты

600 г куриных сердечек

1 крупная луковица

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Сердечки промываем и обжариваем на сильном огне. Когда выделится сок, убавляем огонь и тушим под крышкой 40 минут. Затем добавляем нарезанный лук, солим, перчим и жарим до золотистой корочки.

Подавать можно с любым гарниром — картошечкой, рисом или гречкой. Получается сытно, вкусно и очень душевно! Приятного аппетита!

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