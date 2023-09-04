С наступлением осени россияне устремились в леса за грибами. Специалисты говорят, что в начале осени в Москве и регионах Центральной России складываются благоприятные погодные условия для их роста. Где в столице и вокруг нее сегодня можно собирать грибы, не опасаясь отравлений, что такое грибные туры и правда ли, что за сбор грибов могут оштрафовать, — в материале NEWS.ru.
Какие грибы и где собирать в Подмосковье
С началом осени во многих регионах России начинается грибной сезон, и в этом году их урожай особенно хорош. Об этом, например, сообщают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об успехах в последнее время докладывают грибники в Москве и Подмосковье. В социальных сетях любители собирательства грибов делятся наиболее привлекательными местами с точки зрения этого промысла.
Грибник Михаил Захаров рассказал NEWS.ru, что в Москве и Московской области есть проверенные места. Например, он порекомендовал казанское направление: лес в пяти километрах от сел Коняшино и Минино — те места считаются богатыми на грибы.
Также Захаров посоветовал побывать на реках Клязьме и Вязи. Поискать грибы, по его словам, можно рядом с поселениями Нововоронино, Голыгино и Морозово, а также деревней Ельдигино.
Отдельное грибное направление, отметил эксперт, — северо-восток Московской области, в районе Черноголовки. Захаров также рассказал, что особенный успех может ждать грибников, посетивших окрестности Можайска — города на западе Московской области.
В Подмосковье для «грибной охоты» часто рекомендуют леса у станций Черная, Гжель, Бронницы, Анциферово, Подосинки, Фаустово, Пески, Виноградово, Луховицы, Егорьевск.
Какие грибы растут вокруг Москвы
«В подмосковных лесах растет немало грибов. Особый интерес представляю белые, лисички, подосиновики. Также часто встречаются подберезовики, вешенки, опята, сыроежки, опята, сморчки», — рассказал Михаил Захаров. При этом он отметил, что ядовитых грибов в здешних лесах не так уж и много.
В сентябре, говорит собеседник NEWS.ru, обычно собирают белые, подосиновики, подберезовики, опята, маслята, лисички, рыжики, сыроежки. В октябре из этого списка «исчезают» маслята, лисички и рыжики. А в ноябре можно поживиться разве что вешенками и опятами.
Захаров пояснил, что многое зависит от типа леса. Причем случается и такое, говорит он, что по всем признакам лес идеальный, густой, а грибов в нем нет. Почему такое бывает — микологи не знают. Известно, что грибницы имеются в каждом лесу, однако они не всегда плодоносят. Согласно одному из предположений, зачастую это зависит от возраста деревьев. Так, в молодых березах нет белых грибов, но, как утверждают специалисты, можно найти подберезовики и подосиновики. При этом в молодых ельниках обычно есть рыжики, а в старых их не найти.
Можно ли собирать грибы в самой Москве
Грибы можно собирать, не уезжая далеко от дома, — в крупных столичных лесопарках, рассказал NEWS.ru президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. Однако далеко не всегда это безопасно.
«Основное правило сбора грибов: не уверен — не собирай. Если гриб показался подозрительным, не стоит его срезать, лучше пройти мимо. Кроме того, не стоит собирать грибы рядом с трассами, свалками, промышленными предприятиями. Грибы очень сильно впитывают токсины, об этом не стоит забывать», — сообщил Рудаков.
Также, по его словам, стоит избегать «тихой охоты» у сельскохозяйственных полей — они могут быть обработаны различными химикатами.
Он отметил, что реагенты и соли тяжелых металлов могут разлетаться на 200–300 метров от проезжей части, и это тоже следует учитывать при сборе грибов.
Правда ли, что за сбор грибов могут оштрафовать
Эксперт также напомнил, что с нынешнего года значительно ужесточена ответственность за сбор и уничтожение грибов, внесенных в общероссийскую Красную книгу либо ее региональные аналоги.
«Поэтому, прежде чем идти в лес в конкретном районе, надо узнать, какие грибы там растут, можно ли их собирать. В ином случае вас могут ждать проблемы: например, если полицейские заметят в вашей корзине краснокнижные грибы, то вполне могут составить протокол и передать дело в суд», — говорит Рудаков.
О таких юридических тонкостях, по его словам, знают далеко не все. К краснокнижным грибам относятся, например, звездовик сводчатый, трюфель летний, боровик красно-желтый и еще более двадцати видов.
Можно ли отравиться съедобными грибами
К сожалению, такое возможно, утверждает в беседе с NEWS.ru создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. По его мнению, такие отравления — редкая история. Неприятность может случиться, если считающийся съедобным гриб набрал в себя чересчур много вредных веществ.
«Соли тяжелых металлов, которые в большом количестве обнаруживаются у автомагистралей, водорастворимы. Именно поэтому для безопасности грибы, будь то белые или лисички, следует отваривать. До 90 процентов ядовитых веществ выйдет в отвар», — пояснил Тихомиров.
При этом он порекомендовал собирать грибы не в черте города, а за его пределами — стоит отъехать хотя бы на 30–50 километров: «В идеале на грибную охоту стоит отправиться во Владимирскую область — леса там фантастические, экологически чистые».
По его словам, именно поэтому наиболее увлеченные грибники часто уезжают за грибами в другие регионы — например, в Архангельскую область.
Что такое грибные туры
Для тех, кто боится заблудиться в лесу либо собрать ядовитые грибы, в Москве начали регулярно организовываться специальные грибные туры. Как ни странно, но желающих поучаствовать в таких поездках довольно много.
«Спрос на такие услуги начал расти, — рассказал Дмитрий Тихомиров. — Причем обращаются самые разные люди. Например, недавно у меня был клиент, который прилетел за грибами на вертолете. А по лесу мы ездили на „Кадиллаке“, а собранные грибы — а их оказалось очень много — чуть ли не ящиками грузили в „Ленд Крузер“ охраны».
По словам Тихомирова, Россия очень богата на грибы, и даже у урбанизированных россиян, считает он, в генах заложены поиск и собирательство даров природы.
«Сейчас же, когда сфера зарубежного туризма заметно сузилась, поездки в лес для многих стали альтернативой. Вместо Куршавеля — подмосковные леса», — пошутил собеседник NEWS.ru.
Он также призывал россиян не откладывать поездки в лес: совсем скоро погода может поменяться, и сезон неожиданно быстро завершится.
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