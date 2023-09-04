Где в Москве собрать грибы, чтобы не отравиться и не нарваться на штраф В российской столице организуются грибные туры: на «тихую охоту» прилетают даже на вертолетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С наступлением осени россияне устремились в леса за грибами. Специалисты говорят, что в начале осени в Москве и регионах Центральной России складываются благоприятные погодные условия для их роста. Где в столице и вокруг нее сегодня можно собирать грибы, не опасаясь отравлений, что такое грибные туры и правда ли, что за сбор грибов могут оштрафовать, — в материале NEWS.ru.

Какие грибы и где собирать в Подмосковье

С началом осени во многих регионах России начинается грибной сезон, и в этом году их урожай особенно хорош. Об этом, например, сообщают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об успехах в последнее время докладывают грибники в Москве и Подмосковье. В социальных сетях любители собирательства грибов делятся наиболее привлекательными местами с точки зрения этого промысла.

Грибник Михаил Захаров рассказал NEWS.ru, что в Москве и Московской области есть проверенные места. Например, он порекомендовал казанское направление: лес в пяти километрах от сел Коняшино и Минино — те места считаются богатыми на грибы.

Также Захаров посоветовал побывать на реках Клязьме и Вязи. Поискать грибы, по его словам, можно рядом с поселениями Нововоронино, Голыгино и Морозово, а также деревней Ельдигино.

Отдельное грибное направление, отметил эксперт, — северо-восток Московской области, в районе Черноголовки. Захаров также рассказал, что особенный успех может ждать грибников, посетивших окрестности Можайска — города на западе Московской области.

В Подмосковье для «грибной охоты» часто рекомендуют леса у станций Черная, Гжель, Бронницы, Анциферово, Подосинки, Фаустово, Пески, Виноградово, Луховицы, Егорьевск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие грибы растут вокруг Москвы

«В подмосковных лесах растет немало грибов. Особый интерес представляю белые, лисички, подосиновики. Также часто встречаются подберезовики, вешенки, опята, сыроежки, опята, сморчки», — рассказал Михаил Захаров. При этом он отметил, что ядовитых грибов в здешних лесах не так уж и много.

В сентябре, говорит собеседник NEWS.ru, обычно собирают белые, подосиновики, подберезовики, опята, маслята, лисички, рыжики, сыроежки. В октябре из этого списка «исчезают» маслята, лисички и рыжики. А в ноябре можно поживиться разве что вешенками и опятами.

Захаров пояснил, что многое зависит от типа леса. Причем случается и такое, говорит он, что по всем признакам лес идеальный, густой, а грибов в нем нет. Почему такое бывает — микологи не знают. Известно, что грибницы имеются в каждом лесу, однако они не всегда плодоносят. Согласно одному из предположений, зачастую это зависит от возраста деревьев. Так, в молодых березах нет белых грибов, но, как утверждают специалисты, можно найти подберезовики и подосиновики. При этом в молодых ельниках обычно есть рыжики, а в старых их не найти.

Можно ли собирать грибы в самой Москве

Грибы можно собирать, не уезжая далеко от дома, — в крупных столичных лесопарках, рассказал NEWS.ru президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. Однако далеко не всегда это безопасно.

«Основное правило сбора грибов: не уверен — не собирай. Если гриб показался подозрительным, не стоит его срезать, лучше пройти мимо. Кроме того, не стоит собирать грибы рядом с трассами, свалками, промышленными предприятиями. Грибы очень сильно впитывают токсины, об этом не стоит забывать», — сообщил Рудаков.

Также, по его словам, стоит избегать «тихой охоты» у сельскохозяйственных полей — они могут быть обработаны различными химикатами.

Он отметил, что реагенты и соли тяжелых металлов могут разлетаться на 200–300 метров от проезжей части, и это тоже следует учитывать при сборе грибов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли, что за сбор грибов могут оштрафовать

Эксперт также напомнил, что с нынешнего года значительно ужесточена ответственность за сбор и уничтожение грибов, внесенных в общероссийскую Красную книгу либо ее региональные аналоги.

«Поэтому, прежде чем идти в лес в конкретном районе, надо узнать, какие грибы там растут, можно ли их собирать. В ином случае вас могут ждать проблемы: например, если полицейские заметят в вашей корзине краснокнижные грибы, то вполне могут составить протокол и передать дело в суд», — говорит Рудаков.

О таких юридических тонкостях, по его словам, знают далеко не все. К краснокнижным грибам относятся, например, звездовик сводчатый, трюфель летний, боровик красно-желтый и еще более двадцати видов.

Можно ли отравиться съедобными грибами

К сожалению, такое возможно, утверждает в беседе с NEWS.ru создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. По его мнению, такие отравления — редкая история. Неприятность может случиться, если считающийся съедобным гриб набрал в себя чересчур много вредных веществ.

«Соли тяжелых металлов, которые в большом количестве обнаруживаются у автомагистралей, водорастворимы. Именно поэтому для безопасности грибы, будь то белые или лисички, следует отваривать. До 90 процентов ядовитых веществ выйдет в отвар», — пояснил Тихомиров.

При этом он порекомендовал собирать грибы не в черте города, а за его пределами — стоит отъехать хотя бы на 30–50 километров: «В идеале на грибную охоту стоит отправиться во Владимирскую область — леса там фантастические, экологически чистые».

По его словам, именно поэтому наиболее увлеченные грибники часто уезжают за грибами в другие регионы — например, в Архангельскую область.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что такое грибные туры

Для тех, кто боится заблудиться в лесу либо собрать ядовитые грибы, в Москве начали регулярно организовываться специальные грибные туры. Как ни странно, но желающих поучаствовать в таких поездках довольно много.

«Спрос на такие услуги начал расти, — рассказал Дмитрий Тихомиров. — Причем обращаются самые разные люди. Например, недавно у меня был клиент, который прилетел за грибами на вертолете. А по лесу мы ездили на „Кадиллаке“, а собранные грибы — а их оказалось очень много — чуть ли не ящиками грузили в „Ленд Крузер“ охраны».

По словам Тихомирова, Россия очень богата на грибы, и даже у урбанизированных россиян, считает он, в генах заложены поиск и собирательство даров природы.

«Сейчас же, когда сфера зарубежного туризма заметно сузилась, поездки в лес для многих стали альтернативой. Вместо Куршавеля — подмосковные леса», — пошутил собеседник NEWS.ru.

Он также призывал россиян не откладывать поездки в лес: совсем скоро погода может поменяться, и сезон неожиданно быстро завершится.

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