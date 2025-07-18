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18 июля 2025 в 16:25

Лисички в сметане — нежнее не бывает! Обед на сковороде за 20 минут

Как приготовить лисички на сковороде за 20 минут Как приготовить лисички на сковороде за 20 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лисички — одни из самых ароматных грибов, которые отлично сочетаются со сливочным вкусом сметаны. Это блюдо не требует долгой готовки, а результат — нежные, тающие во рту грибы в густом соусе с луком и специями. Можно есть просто так, а можно подать с картошкой или крупами.

Переберите 500 г свежих лисичек, промойте под проточной водой и отварите 10 минут. Нарежьте одну большую луковицу полукольцами и обжарьте на сливочном масле до прозрачности. Добавьте грибы, посолите, поперчите, при желании — закиньте щепотку мускатного ореха. Обжаривайте все вместе 7–10 минут, чтобы лишняя влага выпарилась. Влейте 200 г сметаны, перемешайте, убавьте огонь и тушите под крышкой еще 5 минут. При подаче посыпьте свежей зеленью.

  • Совет: вкуснее всего лисички получаются, если немного подрумянить их до добавления сметаны, — тогда соус будет насыщеннее и ароматнее.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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