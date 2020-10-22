ГД приняла в первом чтении проект о заморозке накопительных пенсий

https://static.news.ru/photo/7bf3ca98-145e-11eb-aaa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы согласовали в первом чтении законопроект правительства о заморозке накопительной части пенсий ещё на один год.

В пояснительной записке к документу говорится, что такая мера позволит властям сэкономить 669,3 млрд рублей, которые не будут выделены Пенсионному фонду. При этом заморозка не сократит «объём пенсионных прав застрахованных лиц», передаёт «Ридус».

С 2014 года в накопительную часть пенсионной системы идут отчисления в размере 6% от заработной платы россиян. Средства направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года. В 2019 году президент РФ Владимир Путин заморозил федеральный закон о накопительной пенсии в 2022 году.

Как писал NEWS.ru, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что российские власти смогут разморозить накопительные пенсии, если цена на нефть вырастет до $120 за баррель.