Госдума отказалась обсуждать законопроект о вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fa305e4e-cda9-11eb-8281-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

В Госдуме отказались рассматривать вопрос о включении в календарь прививок вакцины от COVID-19. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок, — цитирует политика агентство.

Идея включения вакцинации от COVID-19 в календарь прививок принадлежит правительству. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил инициативу тем, что процесс вакцинации россиян должен продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет.

Кабмин подготовил проект изменений в федеральный закон об иммунопрофилактике. По словам премьера, в нём предусмотрено дополнительное финансирование, чтобы у людей оставалась возможность бесплатно поставить прививку.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса и согласны сделать прививку. Негативную позицию выразили 22%, ещё 15% относятся к процедуре нейтрально.