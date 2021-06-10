Россияне рассказали о своём отношении к вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f3b77150-c9ea-11eb-b177-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Более половины россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса и согласны сделать прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За вакцинацию высказались 60% респондентов, негативную позицию выразили 22%, нейтрально относятся к процедуре 15%, а ещё 3% затруднились с ответом.

Сделали бы прививку от COVID-19 55% опрошенных, из которых 17% уже прошли эту процедуру. Категорически не хотят прививаться 26%, и ещё 16% заявили, что, скорее, не стали бы этого делать.

В качестве причин вакцинации её сторонники назвали боязнь заразиться самому и передать инфекцию другим людям, стремление обезопасить себя и близких, а также желание получить иммунитет к коронавирусу.

Противники прививок обосновывали свою позицию тем, что вакцины ещё недостаточно изучены, боязнью последствий и возможных побочных эффектов, недоверием к процедуре и нежеланием.

По мнению 58% респондентов, вакцинация защищает человека от коронавируса и риск осложнений при этом является минимальным. Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных.

Исследование проводилось 10 июня, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,5%.

Ранее председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв рассказал NEWS.ru, к чему может привести введение обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, это будет способствовать росту коррупции и нецелевому расходованию препаратов. Кроме того, некоторое учителя и врачи могут уйти из профессии, поскольку без прививок их не будут допускать до работы.