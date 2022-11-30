«Газпром» ответил на иск Uniper о возмещении убытков «Газпром» не признал исковое заявление Uniper о нарушении контрактов

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«Газпром» не признал исковое заявление немецкой Uniper, в котором говорится о нарушении контрактов и возмещении убытков европейской компании с российской стороны, передает «Интерфакс». На текущий момент юристы экспортера изучают иск Uniper в целях защиты собственных интересов в суде.

В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО «Газпром экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков, — сообщили в компании.

Ранее генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах заявил, что подконтрольная ему фирма инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в международном арбитражном суде. По его словам, через суд планируется возместить финансовый ущерб, нанесенный прекратившимися поставками из РФ. Он пояснил, что Uniper должна нести все расходы по замене газа — в настоящее время они составляют не менее €11,6 млрд и будут продолжать расти до конца 2024 года.

В начале ноября Uniper сообщила о полном прекращении поставок российского газа. Кроме того, сообщалось, что за девять месяцев 2022 года компания понесла убытки в размере €40 млрд из-за сокращения поставок российского голубого топлива.