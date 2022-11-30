Uniper подала иск к «Газпрому» на €11,6 млрд

Фото: Piero Nigro / Alto Press/Global look press

Немецкая Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в международном арбитражном суде, сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах на мероприятии в Дюссельдорфе. По его словам, через суд планируется возместить финансовый ущерб, нанесенный прекратившимися поставками из РФ.

Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, и для которых нам пришлось закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам, — заявил Мобах.

Он пояснил, что Uniper должна нести все расходы по замене газа — в настоящее время они составляют не менее €11,6 млрд и будут продолжать расти до конца 2024 года.

Кроме того, Uniper также объявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения Unipro. Процесс продажи должен был начаться с лета прошлого года: сделку согласовали с местным покупателем, но политическое одобрение еще не получено и не определено. При этом руководство Unipro некоторое время не участвовало в информационных процессах головной компании, а финансовые потоки и IT-системы разделили. В качестве следующего шага совет директоров Uniper запустил процесс дальнейшего разделения двух компаний, насколько это возможно.

Ожидается, что судебное заседание состоится в Стокгольме. В «Газпроме» пока не комментировали ситуацию.

В начале ноября Uniper сообщила о полном прекращении поставок российского газа. Кроме того, сообщалось, что за девять месяцев 2022 года компания понесла убытки в размере €40 млрд из-за сокращения поставок российского голубого топлива.