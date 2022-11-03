Uniper сообщила о полном прекращении поставок российского газа

Фото: Piero Nigro / Alto Press/Global Look Press

Германская компания Uniper, бывшая крупнейшим корпоративным покупателем газа через компанию «Газпром», заявила на своем сайте о полном прекращении поступления российского газа. Кроме того, за девять месяцев 2022 года компания понесла убытки в размере €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа.

Негативное влияние [на доходы Uniper] усугубилось в третьем квартале 2022 года в связи с полным прекращением поставок газа [из России], — сказано в отчете компании.

Как уточняется, чистый убыток компании от сокращения поставок российского газа включает примерно €10 млрд реализованных затрат на замещение объемов и примерно €31 млрд ожидаемых будущих убытков. Отмечается, что Uniper была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам, чтобы выполнить обязательства по контрактам.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 сентября составил 84,8 млрд куб. м, что на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год. Кроме того, в компании отметили снижение спроса на внутреннем рынке на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м). При этом экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос, хотя точных цифр в «Газпроме» не назвали.