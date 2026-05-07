День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:05

Гарнир не нужен: эти сочные фрикадельки в сырном соусе — полноценное блюдо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запах, который наполняет кухню, когда эти фрикадельки запекаются с сыром, — это отдельный вид удовольствия. Сливочный, пряный, с нотками чеснока и свежей зелени. Он обещает уютный ужин, и обещание это с лихвой оправдывается.

Что понадобится

Рыбный фарш (треска, минтай или хек) — 500 г, сливки (20%) — 200 мл, яйцо — 1 шт., сыр (твердый) — 100 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), хлеб белый (мякиш) — 50 г, молоко — 50 мл, чеснок — 2 зубчика, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, соль, перец — по вкусу, сливочное масло — 20 г, мука — 1 ст. л.

Как готовлю

Замачиваю мякиш хлеба в молоке. Рыбный фарш смешиваю с размягченным хлебом, мелко рубленным луком, выдавленным чесноком, рубленой зеленью, яйцом, солью и перцем. Формую фрикадельки, выкладываю их в смазанную маслом форму.

Отправляю в разогретую до 200°С духовку на 5 минут — за это время они схватятся. Пока фрикадельки запекаются, готовлю соус: на сливочном масле обжариваю муку 1 минуту, тонкой струйкой вливаю сливки, постоянно помешивая.

Добавляю тертый сыр, соль, перец и томлю на слабом огне до загустения. Заливаю получившимся соусом фрикадельки, накрываю форму фольгой и возвращаю в духовку еще на 35--40 минут при 180°С. Готовые фрикадельки посыпаю свежей зеленью и подаю с любым гарниром.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.