Гарнир не нужен: эти сочные фрикадельки в сырном соусе — полноценное блюдо

Запах, который наполняет кухню, когда эти фрикадельки запекаются с сыром, — это отдельный вид удовольствия. Сливочный, пряный, с нотками чеснока и свежей зелени. Он обещает уютный ужин, и обещание это с лихвой оправдывается.

Что понадобится

Рыбный фарш (треска, минтай или хек) — 500 г, сливки (20%) — 200 мл, яйцо — 1 шт., сыр (твердый) — 100 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), хлеб белый (мякиш) — 50 г, молоко — 50 мл, чеснок — 2 зубчика, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, соль, перец — по вкусу, сливочное масло — 20 г, мука — 1 ст. л.

Как готовлю

Замачиваю мякиш хлеба в молоке. Рыбный фарш смешиваю с размягченным хлебом, мелко рубленным луком, выдавленным чесноком, рубленой зеленью, яйцом, солью и перцем. Формую фрикадельки, выкладываю их в смазанную маслом форму.

Отправляю в разогретую до 200°С духовку на 5 минут — за это время они схватятся. Пока фрикадельки запекаются, готовлю соус: на сливочном масле обжариваю муку 1 минуту, тонкой струйкой вливаю сливки, постоянно помешивая.

Добавляю тертый сыр, соль, перец и томлю на слабом огне до загустения. Заливаю получившимся соусом фрикадельки, накрываю форму фольгой и возвращаю в духовку еще на 35--40 минут при 180°С. Готовые фрикадельки посыпаю свежей зеленью и подаю с любым гарниром.