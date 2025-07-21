Фрикадельки в красном и спагетти в шоке — ужин за 30 минут

Если хотите быстро приготовить горячее как из итальянского ресторана, попробуйте этот рецепт спагетти с фрикадельками и томатным соусом. Все готовится на одной сковороде, без кипящей кастрюли и кучи грязной посуды. Сочные куриные фрикадельки, насыщенный томатный соус, расплавленный сыр — и всего полчаса вашего времени.
Ингредиенты на 3 порции
Для фрикаделек:
- куриный фарш — 300 г;
- твердый сыр — 20 г;
- панировочные сухари — 30 г;
- паприка — 0,5 ч. ложки;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. ложки;
- соль — по вкусу;
- масло растительное — 20–30 мл.
Для соуса и спагетти:
- спагетти — 180 г;
- помидоры (свежие или в собственном соку) — 250 г;
- лук — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- томатный сок — 100 мл;
- томатная паста — 50 г;
- твердый сыр — 30 г;
- тимьян (по желанию) — 2 веточки;
- петрушка — 15 г;
- соль — по вкусу.
Пошаговый рецепт
- В фарш добавьте натертый сыр, сухари, паприку, сушеный чеснок и соль. Перемешайте.
- Сформируйте небольшие фрикадельки (примерно по 20 г каждая).
- В сковороде разогрейте масло, обжарьте фрикадельки на сильном огне до румяной корочки со всех сторон. Внутри они пока могут оставаться сырыми.
- Убавьте огонь, добавьте мелко нарезанный лук, обжаривайте 3–4 минуты до мягкости.
- Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками.
- В миске смешайте томатный сок и пасту до однородности.
- К фрикаделькам добавьте измельченный чеснок, помидоры и томатную смесь. Влейте 280 мл горячей воды, посолите.
- Выложите сухие спагетти прямо в сковороду, добавьте веточки тимьяна.
- Дождитесь закипания, аккуратно распределите спагетти по соусу, убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте 10–12 минут, пока спагетти не станут мягкими и соус не загустеет.
- Посыпьте блюдо натертым сыром и рубленой петрушкой.
Подавайте сразу, пока спагетти горячие и ароматные. Если хотите — напишите, подскажу варианты со свининой или даже с овощными «фрикадельками» для вегетарианцев.
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