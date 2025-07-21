Фрикадельки в красном и спагетти в шоке — ужин за 30 минут

Фрикадельки в красном и спагетти в шоке — ужин за 30 минут

Если хотите быстро приготовить горячее как из итальянского ресторана, попробуйте этот рецепт спагетти с фрикадельками и томатным соусом. Все готовится на одной сковороде, без кипящей кастрюли и кучи грязной посуды. Сочные куриные фрикадельки, насыщенный томатный соус, расплавленный сыр — и всего полчаса вашего времени.

Ингредиенты на 3 порции

Для фрикаделек:

куриный фарш — 300 г;

твердый сыр — 20 г;

панировочные сухари — 30 г;

паприка — 0,5 ч. ложки;

сушеный чеснок — 0,5 ч. ложки;

соль — по вкусу;

масло растительное — 20–30 мл.

Для соуса и спагетти:

спагетти — 180 г;

помидоры (свежие или в собственном соку) — 250 г;

лук — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

томатный сок — 100 мл;

томатная паста — 50 г;

твердый сыр — 30 г;

тимьян (по желанию) — 2 веточки;

петрушка — 15 г;

соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт

В фарш добавьте натертый сыр, сухари, паприку, сушеный чеснок и соль. Перемешайте. Сформируйте небольшие фрикадельки (примерно по 20 г каждая). В сковороде разогрейте масло, обжарьте фрикадельки на сильном огне до румяной корочки со всех сторон. Внутри они пока могут оставаться сырыми. Убавьте огонь, добавьте мелко нарезанный лук, обжаривайте 3–4 минуты до мягкости. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. В миске смешайте томатный сок и пасту до однородности. К фрикаделькам добавьте измельченный чеснок, помидоры и томатную смесь. Влейте 280 мл горячей воды, посолите. Выложите сухие спагетти прямо в сковороду, добавьте веточки тимьяна. Дождитесь закипания, аккуратно распределите спагетти по соусу, убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте 10–12 минут, пока спагетти не станут мягкими и соус не загустеет. Посыпьте блюдо натертым сыром и рубленой петрушкой.

Подавайте сразу, пока спагетти горячие и ароматные. Если хотите — напишите, подскажу варианты со свининой или даже с овощными «фрикадельками» для вегетарианцев.

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