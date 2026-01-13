Атака США на Венесуэлу
Французский шик на русской кухне: гренки «Крок-Мадам» с ветчиной и сыром. Хрустящие снаружи, нежные внутри

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот завтрак — идеальный пример того, как несколько простых ингредиентов, собранных с любовью и знанием небольшого секрета, превращаются в маленькое кулинарное чудо. Классическое французское блюдо «Крок-Мадам» легко адаптируется под наши продукты, но неизменно остается символом уютного и сытного начала дня. Контраст хрустящей, пропитанной яйцом корочки багета, плавящегося сыра, ароматной ветчины и нежного яйца пашот создает ту самую магию, которая заставляет закрыть глаза от удовольствия при первом же укусе.

Вам понадобится: 4 ломтика багета толщиной 2 см, 4 ломтика ветчины, 4 тонких ломтика твердого сыра (например, гауда или эмменталь), 2 яйца, 100 мл молока, 2 ст. л. сливочного масла, соль, мускатный орех и зелень для подачи. Слегка взбейте молоко с щепоткой соли и мускатного ореха. Ломтики багета обмакните в молочную смесь с двух сторон, давая хлебу впитать жидкость, но не размокнуть. На два ломтика выложите ветчину и сыр, накройте оставшимися ломтиками, слегка прижмите. Обжарьте сэндвичи на сливочном масле с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими, увенчав каждый яйцом пашот и посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

