Фото с портала мэра и правительства Москвы передадут полиции

Правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую использует полиция. Также планируется обеспечить сбор данных о смартфонах москвичей, пишет «Коммерсант».

По данным портала госзакупок, 5 октября ГКУ «Информационный город» заключило контракт с пермской компанией «Брайт софт» на 236 млн рублей. Подрядчик должен провести работы по развитию портала mos.ru, частью которых станет сохранение «эталонной фотографии из профиля пользователя» в системе Единого центра хранения данных столичного ГУ МВД. Также исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

В департаменте информационных технологий не объяснили, зачем передавать фотографии пользователей в систему, которую полицейские используют для поиска преступников, и из каких конкретно сервисов они будут подгружаться. Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что источником фотографий могут быть фото из различных государственных информационных систем, в том числе с портала госуслуг, а также изображения из соцсетей.

Как полагает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов, фото будут использоваться как образец для сравнения и повышения качества распознавания лиц, целью которого может стать всё что угодно — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов. А на чёрном рынке может появиться услуга, позволяющая пробить местоположение человека по камерам наблюдения с гарантией точности распознавания.

Ранее сообщалось, что власти Москвы потратят 130 млн рублей на доработку системы распознавания лиц, которую использует МВД России. Предполагается, что полицейские смогут не только находить преступников, но также вычислять маршруты передвижений и их предполагаемых сообщников. При этом есть риск попадания в базу и обычных граждан, чьи данные могут утечь в Интернет.