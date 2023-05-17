ФНС начала проверку Ивлеевой Mash: ФНС проверяет Ивлееву на предмет неуплаты налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. По данным канала, она подозревается в неуплате налогов.

По информации канала, ФНС сейчас рассылает требования предоcтавить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020–2022 годов заказывали услуги у компаний Ивлеевой, подобные письма получили представители более 20 рекламных агентств. По словам самой Ивлеевой, рекламная интеграция в ее видео стоит 1 млн рyблей.

В начале мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов. Имена заинтересовавших ФНС знаменитостей Мизулина не назвала.

В свою очередь блогер Александра Митрошина, на которую ранее завели уголовное дело о неуплате 120 млн рублей налогов, заявила, что погасила основную задолженность перед налоговой инспекцией. Она отметила, что с 2020 года «не уделяла должного внимания» вопросам взаимоотношений с ФНС.

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей блогер легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.