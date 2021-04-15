ФМБА намерено зарегистрировать новый препарат от COVID в конце года

https://static.news.ru/photo/96c1b4d6-9ddc-11eb-8016-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Endig/ZB/Global look Press

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что агентство намерено до конца года зарегистрировать новый препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19». Её слова приводит «Интерфакс».

Минимум это возможно к концу года, — сказала Скворцова.

Руководитель ФМБА уточнила, что также разрешено приступить ко второй фазе клинических испытаний препарата. Она займёт несколько месяцев.

Скворцова сообщила, что эффективность препарата видна «на культуре тканей, высокая эффективность — на хомячках, но хомячки не люди, поэтому проводим клинические исследования».

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 8944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было диагностировано у 4 675 153 россиян.

За сутки выздоровели 10 225, а всего — 4 301 448 россиян. Скончались за минувший день 398 человек, а с начала пандемии жертвами инфекции стали 104 398 россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу зарегистрировал Роспотребнадзор.