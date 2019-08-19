https://static.news.ru/photo/facbc2c8-c322-11e9-8c59-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных материалов, которые регламентируют структуру контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ 2020 года.

В 2020 году изменения планируются только в экзаменах по физике и китайскому языку. Задача № 25 в КИМ по физике, которая ранее была в части 2 в виде задания с кратким ответом, теперь предполагает развёрнутый ответ.

Что касается КИМ по китайскому языку, экзамен по которому был впервые проведён в 2019 году, то в разделе «Аудирование» количество задание уменьшено до девяти, также изменены форматы некоторых заданий.

Кроме того, в разделе «Письмо» было добавлено задание № 28 на написание личного письма, которое максимально может быть оценено в восемь баллов.

Как ранее писал News.ru, в 2020 году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).