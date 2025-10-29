Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:11

Финансист предупредила об изменении цен на жилье с 1 ноября

Финансист Ермилова: цены на вторичное жилье продолжат расти

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Стоимость квадратного метра в первичном сегменте жилья остается высокой, рассказала «Финансам Mail» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник, к. э. н. Мария Ермилова. Она также отметила рост цен «квадрата» на вторичном рынке. При этом цены на квартиры в новостройках могут несколько снизиться.

Прогнозируя, можно отметить дальнейшее сохранение текущих трендов вплоть до конца 2025 года. Краткосрочные перспективы указывают на возможное снижение цен на новостройки вследствие дальнейшего ужесточения кредитных условий. Что касается вторичного рынка, то ожидается продолжение стабильного роста цен ввиду сохраняющегося дефицита качественных предложений, — рассказала Ермилова.

По словам эксперта, рост цен на недвижимость к концу года может достичь 4,4%. К причинам повышения она отнесла искусственное поддержание цен застройщиками посредством бонусных программ и акций и увеличение себестоимости строительства.

Ранее экономист Олег Вьюгин рассказал, что покупка квартиры в период с 2025 по 2026 год будет более выгодной для представителей среднего класса. По его словам, расширение жилья будет способствовать получению прибыли от инвестиций в материальные объекты.

недвижимоcть
финансисты
цены
жилье
