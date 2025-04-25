Филе минтая в пивном кляре: необычный рецепт на сковороде за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим филе минтая в пивном кляре — хрустящая нежность с пикантной ноткой! Этот рецепт превращает скромное филе минтая в кулинарный шедевр с хрустящей золотистой корочкой и нежнейшей мякотью внутри. Пиво в кляре придает рыбе особую воздушность и легкий хмельной аромат.

500 г филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите. Приготовьте кляр: смешайте 150 г муки, 1 яйцо, 150 мл светлого пива, щепотку паприки и соли — тесто должно напоминать жидкую сметану. Разогрейте в сковороде смесь растительного и сливочного масла (1:1).

Каждый кусочек рыбы обмакните в кляр и сразу отправляйте на хорошо разогретую сковороду. Жарьте 3–4 минуты с каждой стороны до румяного оттенка. Главный секрет — не переворачивать слишком рано, иначе кляр может отстать.

Подавайте немедленно, пока хрустящая корочка не потеряла текстуру. Идеальные аккомпанементы — долька лимона и соус тартар. Пиво в кляре создает пористую, невероятно хрустящую структуру, а рыба внутри остается сочной.

Совет: для пикантности добавьте в кляр 1 ч. л. горчицы. Используйте охлажденное пиво — это сделает кляр более воздушным.

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