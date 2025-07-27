«Фестиваль вкуса» — томатно-луковый салат на зиму! Его съедают первым

«Фестиваль вкуса» — томатно-луковый салат на зиму! Его съедают первым

«Фестиваль вкуса» — томатно-луковый салат на зиму! Его съедают первым! Этот яркий и пикантный салат станет настоящей звездой ваших зимних застолий. По отзывам опытных хозяек, даже 30 заготовленных баночек к весне оказывается мало — настолько он вкусен!

Ингредиенты на 2 банки по 500 мл

Помидоры (сливки) — 700 г

Лук репчатый — 1 крупная головка

Перец острый — 10 г (1 стручок)

Петрушка — 10 г

Чеснок — 2 зубчика

Перец душистый — 6 горошин

Лавровый лист — 2 листа

Уксус столовый 9% — 2 ст. ложки

Вода — 500 мл

Сахар — 1 ч. ложка

Соль — 2 ст. ложки

Приготовление

Подготовьте помидоры, лук и все дополнительные компоненты. Возьмите 2 чистые банки объемом 500 мл, простерилизуйте их над паром и высушите. Крышки прокипятите 5 минут. Плотные помидоры сорта «сливка» вымойте и нарежьте вдоль на 4 ровные дольки. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок очистите, перец нарежьте кольцами. На дно банок уложите петрушку, чеснок и перец. Затем слоями чередуйте дольки томатов с луком. Для маринада вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перец горошком и лавровый лист. Проварите 2 минуты, затем влейте уксус и сразу снимите с огня. Горячим маринадом залейте овощи в банках, лавровый лист удалите. Простерилизуйте заполненные банки в кипящей воде 15 минут, после чего герметично закрутите крышки. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

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