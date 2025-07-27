«Фестиваль вкуса» — томатно-луковый салат на зиму! Его съедают первым! Этот яркий и пикантный салат станет настоящей звездой ваших зимних застолий. По отзывам опытных хозяек, даже 30 заготовленных баночек к весне оказывается мало — настолько он вкусен!
Ингредиенты на 2 банки по 500 мл
- Помидоры (сливки) — 700 г
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Перец острый — 10 г (1 стручок)
- Петрушка — 10 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Перец душистый — 6 горошин
- Лавровый лист — 2 листа
- Уксус столовый 9% — 2 ст. ложки
- Вода — 500 мл
- Сахар — 1 ч. ложка
- Соль — 2 ст. ложки
Приготовление
- Подготовьте помидоры, лук и все дополнительные компоненты. Возьмите 2 чистые банки объемом 500 мл, простерилизуйте их над паром и высушите. Крышки прокипятите 5 минут. Плотные помидоры сорта «сливка» вымойте и нарежьте вдоль на 4 ровные дольки. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок очистите, перец нарежьте кольцами. На дно банок уложите петрушку, чеснок и перец. Затем слоями чередуйте дольки томатов с луком.
- Для маринада вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перец горошком и лавровый лист. Проварите 2 минуты, затем влейте уксус и сразу снимите с огня. Горячим маринадом залейте овощи в банках, лавровый лист удалите.
- Простерилизуйте заполненные банки в кипящей воде 15 минут, после чего герметично закрутите крышки. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.
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