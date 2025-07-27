Генерал ответил, на какой срок ВСУ хватит умных дронов Auterion

Беспилотные ударные комплекты нового поколения в количестве 33 тысячи штук Вооруженные силы Украины могут израсходовать примерно за полтора месяца, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, дроны на базе искусственного интеллекта можно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сейчас у нас практически каждый второй дрон, который применяется, использует искусственный интеллект в той или иной мере. Но искусственный интеллект может быть подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому сейчас надо рассматривать только количество. Для искусственного интеллекта уже давно нашли противоядие. В среднем уничтожение, которое мы читаем по сводкам, составляет от 200 до 500 дронов в день. Это среднесуточная статистика. Где-то, может быть, на месяц-полтора хватит этих дронов для того, чтобы продлить свою агонию, — отметил Липовой.

Спикер предположил, что заявленный объем дронов ВСУ будут получать более мелкими партиями. Как он отметил, это никак не повлияет на ход боевых действий.

Количество будет какое-то время осложнять работу наших бойцов, но 33 тысячи — это не единовременная передача. Скорее всего, поставка будет партиями, и по мере поступления наши бойцы будут их потихоньку утилизировать, тем самым сведя на нет все эти усилия. Ничего не изменится на фронте: наши войска как наступали, так и будут наступать. А 33 тысячи — это просто продление агонии киевского режима, — заключил Липовой.

Ранее глава американской оборонной компании Auterion Лоренц Мейер заявил, что поставит на Украину беспилотные ударные комплекты нового поколения в количестве 33 тысяч экземпляров. Речь идет об автономных боевых комплексах на базе искусственного интеллекта. Поставка согласована в рамках контракта с Пентагоном на сумму $50 млн (3,9 млрд рублей).