https://static.news.ru/photo/0213e498-58c9-11ea-baa5-fa163e074e61_660.jpg Залина Маршенкулова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Блогер и активистка феминистического движения Залина Маршенкулова обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозах в Интернете. Она попросила провести проверку и возбудить уголовное дело.

Женщине много раз угрожали избиением, изнасилованием и обливанием кислотой, рассказала её адвокат Светлана Байтурина. Кроме того, в Сети распространяют поддельные цитаты Маршенкуловой.

Залина просит провести проверку, возбудить уголовное дело за угрозы убийством по мотивам ненависти за осуществление ею общественно полезной деятельности в части защиты прав женщин от насилия, а также за распространение в Сети заведомо ложных сведений, порочащих её честь и достоинство и подрывающих её репутацию, — сообщается в Telegram-канале главы правозащитной организации «Агора».

Кроме того, активистка попросила полицию обеспечить безопасность её и близких.

Маршенкулова заступилась за девушек, снявшихся в порноклипе проекта Lindemann. В результате пользователи Интернета начали присылать ей угрозы и распространять домашние адреса её и родителей.

Как ранее писал NEWS.ru, к мэру Новосибирска Анатолию Локтю обратился житель города Роман Котик. Он просит запретить выступление метал-проекта Lindemann, который создал вокалист Rammstein Тилль Линдеманн.

Мужчина считает, что выступление группы «пропагандирует разврат и насилие», а музыканты «распевают песни фривольного толка». Новосибирец отметил, что гастроли Lindemann якобы оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, поскольку пройдут в преддверии 75-летия Победы. Концерт в Новосибирске должен состояться в МВК «Новосибирск экспоцентр» 17 марта.