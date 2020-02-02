https://static.news.ru/photo/d4702368-45ee-11ea-90ef-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что боксёр Георгий Кушиташвили ранее не был замечен за употреблением наркотических веществ.

Также никто не видел спортсмена пьяным, передаёт ТАСС.

Это странная история, поскольку два-три дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Он никогда не пользовался [наркотиками], никогда не был замечен даже в пьянстве, — подчеркнул он.

Руководитель организации отметил, что в ней уже ведётся разбирательство из-за задержания Кушиташвили.

Боксёр Георгий Кушиташвили со своим другом Овиком Оганнисяном напали на сотрудника Росгвардии на Фрунзенской набережной, когда росгвардеец пытался проверить документы у спортсменов. Пострадавшего госпитализировали с травмой носа, а Кушиташвили и Оганнисян были задержаны. При досмотре у них нашли пакет с кокаином.

Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и Оганнисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.