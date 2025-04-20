Фаршированные яйца — это восхитительное и легкое в приготовлении закусочное блюдо, которое идеально подойдет для праздничного стола или уютной встречи с друзьями. Их нежный вкус и хрустящая текстура просто завораживают! Попробуйте эту простую рецептуру, чтобы удивить своих гостей оригинальной закуской, которая придаст вашему столу особое настроение.

1. Фаршированные яйца с крабовыми палочками и чесноком

Ингредиенты

  • 6 вареных яиц
  • 100 г крабовых палочек
  • 2 ст. л. майонеза
  • сыр — 30 г
  • 1 зубчик чеснока
  • зелень, соль, перец

Приготовление

Разрежьте яйца пополам, удалите желтки. Желтки разомните вилкой, добавьте мелко нарезанные крабовые палочки, тертый сыр, чеснок, майонез, соль и перец. Начините половинки яиц, украсьте зеленью.

2. Фаршированные яйца с авокадо и креветками

Ингредиенты

  • 6 вареных яиц
  • 1 спелый авокадо
  • 0,5 головки красного лука
  • 1 баночка маринованных очищенных креветок
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • щепотка паприки

Приготовление:

Достаньте желтки, смешайте с мякотью авокадо, луком и лимонным соком. Добавьте измельченные креветки, посолите. Выложите начинку в белки, посыпьте паприкой. Идеально для фуршета или полезного перекуса!

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