Фаршированные кабачки по-новому: готовим с минтаем и рисом — нежно и сочно

Фаршированные кабачки по-новому: готовим с минтаем и рисом — нежно и сочно

Готовим фаршированные кабачки по-новому — с начинкой из минтая и риса. Это нежное сочетание сочных овощей, ароматного риса и деликатного рыбного вкуса, где каждый ингредиент дополняет друг друга.

Возьмите 2 молодых кабачка, разрежьте вдоль и удалите сердцевину, оставив стенки толщиной 1 см. Отварите 100 г риса до полуготовности. 300 г филе белой рыбы (треска, минтай) нарежьте кубиками, смешайте с рисом, 1 яйцом, 1 измельченной луковицей, солью и перцем по вкусу. Начините кабачки, выложите в форму, смазанную маслом, полейте 2 ст. л. сливок и посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Блюдо получается удивительно нежным: кабачки сохраняют сочность, рыба остается мягкой, а рис впитывает все ароматы. Подавайте горячими, украсив зеленью — это нежное, сочное, сытное, но легкое блюдо подойдет для семейного ужина и удивит гостей необычной подачей!

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