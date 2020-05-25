Фальков: расписание ЕГЭ позволит вузам провести приёмную кампанию в срок

https://static.news.ru/photo/c073be2e-9ea9-11ea-b4f2-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: utmn.ru/via Global Look Press

Обновлённое расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволяет вузам провести приёмную кампанию в приемлемые сроки. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, вузы проведут набор абитуриентов именно исходя из результатов ЕГЭ.

Вузам хотелось бы принимать абитуриентов на основе единого государственного экзамена. То расписание, которое озвучено, позволяет нам в приемлемые сроки принять абитуриентов, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Фальков.

Как писал NEWS.ru, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что приёмная кампания в вузы состоится в первоначально установленные сроки.

Ранее в Минобрнауки заявили, что завершить зачисления в вузы планируется в августе. Первым приказом должны быть зачислены имеющие особые льготы, а потом издаётся приказ на зачисление 80% абитуриентов. После этого зачисляются оставшиеся.