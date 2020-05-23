Минобрнауки планирует в августе завершить зачисление в вузы

https://static.news.ru/photo/a925d420-9d9e-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Завершить зачисление в высшие учебные заведения планируется в августе, рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. По его словам, приёмная кампания проходит по обычной формуле.

Первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся, — рассказал чиновник в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он добавил, что вузы выделят дополнительные 30 тысяч бюджетных мест. Ведомство решит, между какими направлениями распределят квоту.

Образовательные кредиты планируется выдавать студентам вузов на любую сумму на 15 лет, рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Ранее NEWS.ru писал, что Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе.

Он отметил, что такие вакантные места на втором и последующих курсах имеются практически в каждом институте. Таким образом, университетам предложено «предоставить более широкие возможности».