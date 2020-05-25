Приёмная кампания в российские вузы состоится по первоначальному плану

https://static.news.ru/photo/916bc15e-9ea3-11ea-b91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/KGTU_PRESS

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что приёмная кампания в вузы состоится в первоначально установленные сроки.

Приёмная кампания пройдет в те сроки, которые ранее были установлены, — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

NEWS.ru писал, что чуть более 30 тысяч бюджетных мест дополнительно будет выделено в российских вузах. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, правительство установит на какие направления подготовки и в каком объёме эти цифры будут распределены.

В Минобрнауки заявили, что завершить зачисления в вузы планируется в августе. Первым приказом должны быть зачислены имеющие особые льготы, а потом издаётся приказ на зачисление 80% абитуриентов. После этого зачисляются оставшиеся.