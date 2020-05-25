Приёмная кампания в российские вузы состоится по первоначальному плану

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что приёмная кампания в вузы состоится в первоначально установленные сроки.
Приёмная кампания пройдет в те сроки, которые ранее были установлены, — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
NEWS.ru писал, что чуть более 30 тысяч бюджетных мест дополнительно будет выделено в российских вузах. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, правительство установит на какие направления подготовки и в каком объёме эти цифры будут распределены.
В Минобрнауки заявили, что завершить зачисления в вузы планируется в августе. Первым приказом должны быть зачислены имеющие особые льготы, а потом издаётся приказ на зачисление 80% абитуриентов. После этого зачисляются оставшиеся.