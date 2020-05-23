Российским вузам выделят дополнительные бюджетные места

https://static.news.ru/photo/3706c0e4-9da2-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Чуть более 30 тысяч бюджетных мест будет дополнительно выделено в российских вузах. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Это будет, наверное, чуть больше 30 тысяч мест на всю страну. Правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объёме эти цифры будут распределены, — цитирует его ТАСС.

Увеличивать число бюджетных мест в высших учебных заведениях ранее поручил Владимир Путин. Об этом президент упомянул в послании Федеральному собранию.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что завершить зачисление в высшие учебные заведения планируется в августе. Приёмная кампания проходит по обычной формуле. Первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом издаётся приказ на зачисление 80% абитуриентов​. В последнюю очередь зачисляются все оставшиеся.

Ранее NEWS.ru писал, что Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе.