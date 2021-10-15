«Эту историю нужно искоренить до конца»

Госдума на заседании 14 октября отклонила инициативу КПРФ о проведении парламентского расследования в связи с публикацией правозащитниками серии видеозаписей пыток в российских колониях. Один из авторов предложения, депутат-коммунист Алексей Куринный считал необходимым от имени нижней палаты направить вопросы по этому поводу в Минюст, Генпрокуратуру и Следственный комитет. «За» высказались 96 депутатов, «против» — 261 включая фракцию «ЕР» почти в полном составе, остальные воздержались либо не голосовали.

Видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, ролики предоставил программист и бывший заключённый саратовского ОТБ-1, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам ФСИН. По данным этого источника, всего таким пыткам и унижениям было подвергнуто более 200 человек. Сам Осечкин заявил что предоставит эти материалы в том числе международным правовым инстанциям. После начавшегося скандала в отставку ушёл глава УФСИН по Саратовской области, Следственный комитет возбудил семь уголовных дел и их число по всей видимости будет расти — известно о появлении новых потерпевших.

Выступая против парламентского расследования этой ситуации, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции единоросс Анатолий Выборный заявил, что такое расследование будет вмешательством в деятельность следствия и суда, в то время как Минюст уже и так назначил проверку этих обстоятельств, а СК расследует возбуждённые в связи с ними уголовные дела.

После обсуждения, 258 членов «Единой России» проголосовали против расследования, «за» из всей фракции высказался только депутат Александр Поляков. Отвечая на звонок корреспондента NEWS.ru он выслушал вопросы, но заявил что времени на ответ у него нет. Фракция КПРФ, предложившая инициативу, проголосовала за её поддержку в количестве 53 парламентариев, двое — согласно базе данных Госдумы — высказались против. Также «за» высказались 23 представителя «Справедливой России», против голосов не было, 12 депутатов от ЛДПР при одном проголосовавшем против, в полном составе поддержала расследования фракция «Новые люди» — 7 человек. NEWS.ru поговорил с депутатами поддержавшими парламентское расследование, а также с теми представителями оппозиции, кто выступил против, в том числя пойдя наперекор собственной фракции.

duma.gov.ru

Депутат Василий Власов, фракция ЛДПР, голосовал «за»:

У нас всегда были вопросы к Федеральной службе исполнения наказаний. Да, есть образцовые колонии, где хотя бы улучшают условия которые были у заключённых ранее. Например «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, СИЗО где абсолютно везде где только можно стоят камеры видеонаблюдения. Соответственно контроль максимальный и за арестантами, и за надзирателями. Но в большинстве мест заключения ничего подобного нет. Руководителей службы исполнения наказаний все время меняют — за последние пять лет уже несколько сменилось. Скандалы: отмывание денег, завышение закупочных цен при покупке датчиков для тех кто находится под домашним арестом, то есть что-то такое происходит постоянно. Целый комплекс проблем — он сохранится пока не будет должного контроля. Когда некоторые их них вдруг выходят на поверхность все вокруг делают круглые глаза «ой, а мы не знали» — и в таком регионе, и в сяком регионе. Да дело даже не в регионе, а в комплексном подходе, учитывая сколько сейчас денег выделяют на содержание СИЗО и колоний. Люди там содержатся совершившие преступления, но это не знает что они должны находится в нечеловеческих условиях, не говоря уже о таких вещах, связанных с пытками, выбивании показаний и так далее. Назрела глубокая реформа всей системы исполнения наказаний, поэтому мы и поддержали инициативу КПРФ. У нас огромное количество нареканий было касающихся содержания Сергея Ивановича Фургала, в частности оказания ему медицинской помощи — я сам несколько писем по этому поводу подписывал и Владимир Вольфович Жириновский — на имя руководства ФСИНа. Если уж с людьми, к которым приковано внимание почти всей страны так обращаются, что уж говорить про людей, которые не так известны и сидят не в городе-герое Москве, а в регионах. А там иногда нет вещей, связанных с элементарными базовыми человеческими потребностями. Я уж не говорю про стоматологические кабинеты и прочее. Я посещал Юрия Хованского в «Крестах» — в от там все оборудовано, полный спектр медицинских услуг может оказываться прямо там. Видеонабюдение, ещё раз подчёркиваю, в камере, в коридоре, в лифте.

Игорь Ананских, фракция «Справедливая Россия», голосовал «за»:

Почему я так голосовал? Я считаю что это действительно ужасная ситуация. Если люди сделали какой-то неверный шаг и оказались в местах лишения свободы, то это не значит что над ними надо издеваться. К сожалению мы такую практику сейчас видим в ряде колоний, с этим надо бороться в корне, чтобы о таком вообще забыли, и такие ужасные истории больше не повторялись. Нужно чтобы люди которые сидят в заключении, они понимали что там они искупают, отрабатывают свой грех, но они не станут жертвами пыток. Эту историю нужно искоренить до конца. Не могу говорить, почему это предложение не было принято Госдумой, могу говорить только за себя и нашу фракцию — мы голосовали за свободу, за права человека. Мы должны сделать так, чтоб эти случаи были последними из подобных.

Игорь Ананских duma.gov.ru

Юрий Афонин, фракция КПРФ, голосовал «за»:

Мы считаем, что действительно те факты, которые стали сейчас известны обществу и которые по всей видимости долго скрывались, требуют не просто служебного, но и серьёзного общественного контроля. У парламента есть функции в том числе проведения парламентского расследования, и мы считаем что все такие резонансные вопросы должны браться под парламентский контроль. Я удивлён — мы когда вносили эту инициативу думали что все фракции, в том числе партия «Единая Россия» должны это поддержать. Потому что решать эту проблему, которая в той или иной мере всё время повторяется — были неоднократные случаи на протяжении последнего десятилетия, надо всем. Она ключевая. Надо раз и навсегда закрыть этот вопрос, наказать виновных, и не допустить нарушения в будущем закона, уголовного кодекса в этой сфере, ну и фактически таких издевательств, которые нарушают все мыслимые нормы права и морали. То, что представители «Единой России» не поддержали предложение взять это под парламентский контроль вместе с представителями других фракций вызывает недоумение. Что касается нас, мы со своей стороны будем настаивать на том чтобы процесс этот тем не менее был под контролем и сам, как депутаты, от фракции будем в этом участвовать, делать депутатские запросы. Возможно из-за того что это предложение исходило от оппозиционной партии, власть решила не идти на поводу, или же она считает что эти ведомственные расследования должны проходить очень тихо и в рамках действующей системы. Но когда такие события происходят и влекут за собой колоссальный общественный резонанс и возмущение, общество должно знать реальные факты. Из того что они не поддержали наше предложение трагедию не надо делать, но с другой стороны избиратель должен понимать почему правящая партия не захотела этого. Мы постараемся содействовать мерам законодательным для того чтобы подобное не повторилось. Ведь, понимаете, парламентское расследование это не только наказание виновных, но и формирование законодательной базы таким образом чтобы в дальнейшем, даже в случае появления человеческого фактора, не допустить повторения такого.

Сергей Гаврилов, фракция КПРФ, голосовал против расследования. Позиция передана его пресс-секретарем:

Само голосование мы не комментируем. Могу сказать что та ситуация в связи с которой это предложение инициировано, этой ситуацией должны заниматься Следственный комитет и Генеральная прокуратура, вопрос находится в их юрисдикции.



Анатолий Вассерман, фракция «Справедливая Россия», голосовал «за»:

Насколько я знаю, уже идёт расследование по нескольким служебным линиям и, соответственно, большинство депутатов сочли что незачем вмешиваться в это процесс и, так сказать подстёгивать его. Я считаю что вмешательство не повредило бы, поэтому я голосовал за это предложение. Но речь идёт о том, хватит ли обычного служебного расследования преступлений или стоит депутатам самостоятельно разобраться в проблеме. Я считаю что парламентское расследование не повредит, но вероятно оно и не поможет, в том смысле что и без этого всё будет доведено до законной точки.