Этот ягодный кекс — мой ответ на тягу к сладкому в пост. Цельнозерновая мука, хруст отрубей и фонтан сочных ягод

Постная выпечка — это не отказ от удовольствия, а его переосмысление. Данный рецепт доказывает это в полной мере: насыщенный вкус какао, сладость коричневого сахара и яркая кислинка ягод создают идеальный баланс.

Что понадобится

Цельнозерновая пшеничная мука (200 г), пшеничные отруби (30 г), разрыхлитель (10 г), коричневый сахар (100 г), ванильный сахар (10 г), какао-порошок (20 г), щепотка морской соли, растительное масло без запаха (80 мл), вода (150 мл), свежая или замороженная голубика (150 г), соевое молоко (30–50 мл, по необходимости).

Как я его готовлю

В объемной миске сухим венчиком тщательно соединяю все сыпучие ингредиенты: цельнозерновую муку, отруби, разрыхлитель, оба вида сахара, какао и соль. В центре сухой смеси делаю углубление и вливаю воду комнатной температуры и растительное масло. Аккуратно, от центра к краям, замешиваю однородное, довольно густое тесто. Если масса кажется излишне крутой и суховатой, добавляю соевое молоко по столовой ложке, пока консистенция не станет идеальной.

Накрываю миску полотенцем и оставляю тесто отдыхать на 10 минут — за это время отруби и мука полностью набухнут. После отдыха ввожу в тесто ягоды голубики, очень бережно и минимальными движениями лопатки, чтобы не повредить их и не окрасить все тесто в синий цвет. Можно пойти другим путем: выложить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, а затем утопить в нем ягоды.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 50 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой: она должна выходить из центра кекса сухой. Даю кексу полностью остыть прямо в форме на решетке — это обязательный этап для стабилизации структуры и получения аккуратных ломтиков. Перед подачей при желании можно украсить десерт легкой пудрой из кокосового сахара или полосками темной шоколадной глазури.

