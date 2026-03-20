Этот тыквенный кекс с рисовой мукой — чудо для ценителей выпечки. Готовим здорово!

Влажный, нежный, тающий — именно таким должен быть идеальный кекс. Секрет этого рецепта в двух шагах: пюре из запеченной тыквы и правильное соединение ингредиентов. Никакой липкости или сухости, только совершенная текстура.

Что понадобится

Тыквенная мякоть — 400 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 150 г, яйцо — 1 шт., сметана — 100 г, рисовая мука — 200 г, овсяные хлопья — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. л., корица — 1 ч. л., молотый имбирь — 0.5 ч. л., соль — 1 щепотка, изюм — 70 г, апельсиновый сок — 50 мл.

Как я его готовлю

Тыкву, нарезанную кубиками, запекаем на пергаменте при 190 °C около 20 минут до мягкости, затем превращаем в однородное пюре блендером. Масло оставляем размягчиться при комнатной температуре. Изюм заливаем апельсиновым соком для набухания.

Взбиваем размягченное масло с сахаром до легкости, добавляем яйцо и сметану, взбиваем еще минуту. Вводим тыквенное пюре, снова перемешиваем.

В отдельной миске смешиваем рисовую муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, корицу, имбирь и соль. Сухую смесь порционно добавляем к жидкой основе и аккуратно замешиваем тесто лопаткой. Отжимаем изюм от сока и вмешиваем его в тесто.

Форму для выпечки (примерно 22 см в длину) выстилаем пергаментом или смазываем маслом и припыляем мукой. Выкладываем тесто и разравниваем.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 50-60 минут. Готовность проверяем сухой деревянной шпажкой. Готовому кексу даем постоять в форме 10-15 минут, затем полностью остужаем на решетке.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.