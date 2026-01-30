Зимняя Олимпиада — 2026
Этот творожный пирог хочется есть каждый день: он очень нежный и простой — тесто крошка и творожная начинка

Фото: D-NEWS.ru
Смешиваю тесто за пару минут, натираю крошку сверху — и в духовку. Этот пирог выручает всегда, когда хочется домашней выпечки без долгой возни: нежная творожная начинка и рассыпчатое тесто делают его идеальным к чаю хоть каждый день.

Получается настоящая вкуснятина: сверху румяная крошка, внутри мягкая, слегка кремовая творожная начинка с приятной сладостью. Пирог не сухой, не приторный и исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.

Для приготовления вам понадобится: сливочное масло комнатной температуры — 200 г, сахар — 150 г, яйца — 2 шт., сметана — 1 ст. л., мука — 2 стакана, разрыхлитель — 10 г, творог — 500 г, сахар — 100 г, желтки — 2 шт., кукурузный крахмал — 1 ст. л., сметана — 1 ст. л. Сливочное масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и сметану, затем всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Заверните его в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки смешайте творог, сахар, желтки, крахмал и сметану до однородности. Тесто разделите на две части: одну раскатайте и выложите в форму с пергаментом, сверху распределите начинку, вторую часть натрите на тёрке поверх. Выпекайте при 200 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились простым рецептом шкмерули вместо гуляша. Курица в сливочно-чесночном соусе — классный рецепт на обед и ужин.

Проверено редакцией
