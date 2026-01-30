Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про сложную выпечку! Готовлю ачму за 5 минут: лаваш, творог, сыр. Запекаю — и сытный ужин готов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это тот самый рецепт, который спасает, когда хочется чего-то очень сытного, домашнего и вкусного, но нет ни времени, ни сил на кулинарные подвиги. Простота приготовления обманчива — на выходе получается ароматный сочный пирог.

Творог (500 г) перетираю через сито или разминаю вилкой. Добавляю 4 яйца и 300 мл молока. Хорошо взбиваю вилкой или венчиком до однородной массы. Солю по вкусу.

Сулугуни (250 г) натираю на крупной терке, добавляю в творожную массу и перемешиваю. Лаваш (около 3-4 больших листов, всего 400 г) нарезаю или просто рву руками на средние куски, примерно 5×5 см.

В большую миску выкладываю нарезанный лаваш. Заливаю его творожно-сырной смесью и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый кусочек лаваша пропитался заливкой.

Форму для запекания (примерно 20×30 см) смазываю растительным маслом. Выкладываю в нее всю массу и разравниваю. Ставлю в разогретую до 180 °C духовку.

Выпекаю 35–40 минут. Готовность определяю по аппетитной золотисто-коричневой корочке по краям и верху. Даю пирогу немного остыть и «схватиться» в форме (10–15 минут), затем нарезаю на порционные квадраты и подаю. Можно со сметаной.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
еда
выпечка
рецепты
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
