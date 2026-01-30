Если творог лежит без дела, приготовьте на завтрак эти треугольники: любимый быстрый рецепт

Творожные треугольники в лаваше — любимый быстрый рецепт для завтрака. Если у вас творог лежит без дела, обязательно приготовьте эти хрустящие конвертики.

Это идеальный вариант для тех, кто любит сырники, но устал от них или не хочет возиться с лепкой и обжариванием густого теста.

Для приготовления понадобятся: 2 больших листа тонкого лаваша, 250 г творога, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, соль по вкусу, зелень укропа по желанию. Творог разомните вилкой, сыр натрите на мелкой терке. Смешайте творог, сыр, соль и рубленую зелень до однородности. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10 см. На край выложите 1–2 столовые ложки творожной начинки, заверните треугольником. Яйцо слегка взбейте вилкой в глубокой тарелке. Каждый конвертик обмакните со всех сторон в яйцо. Обжаривайте конвертики на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

