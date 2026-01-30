Забудьте о сухой куриной грудке! Готовлю рулетики с творогом, сыром и зеленью. Сначала жарю, потом — в духовку

Такие рулетики одинаково хороши для будничного ужина с гречкой и для праздничного стола, нарезанные красивыми кружочками. Они выглядят аккуратно, сытно и всегда воспринимаются как что-то особенное.

Куриное филе (500 г) разрезаю вдоль на две плоские половинки (можно слегка надрезать и раскрыть как книжку). Каждый кусок кладу между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно отбиваю молотком до толщины около 1 см. С обеих сторон присыпаю солью и специями (паприка, куркума).

Для начинки смешиваю 120 г творога (лучше не слишком влажного), 50 г сыра, натертого на мелкой терке, 1 ст. л. майонеза или сметаны, 2 измельченных зубчика чеснока, мелко нарезанную зелень (кинзу, укроп, петрушку) и щепотку черного перца.

На каждую отбитую пластину куриного филе выкладываю 2-3 ст. л. творожной начинки, распределяю ее ровным слоем, не доходя до краев 1–1,5 см.

Аккуратно сворачиваю филе в плотный рулет, начиная с более узкого края. Закрепляю края зубочистками или перевязываю кулинарной нитью.

В сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла. На сильном огне обжариваю рулеты со всех сторон по 1-2 минуты до образования равномерной золотисто-коричневой корочки.

Перекладываю рулеты в огнеупорную форму или на противень. Отправляю в разогретую до 220 °C духовку на 20–25 минут. Готовность проверяю, проткнув самый толстый рулет ножом: сок должен быть прозрачным. Даю немного остыть, удаляю зубочистки/нитки, нарезаю на порционные кружочки и подаю.

