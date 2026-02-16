Зимняя Олимпиада — 2026
Этот суп спасает, когда за окном минус! Грибной суп-пюре с гренками — нежный, согревающий, объедение

Фото: D-NEWS.ru
Этот грибной суп-пюре — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда за окном минус и душа просит тепла и уюта. Его необычность в том, что из обычных шампиньонов и картофеля получается бархатистый, нежный суп с насыщенным грибным ароматом, который согревает с первой ложки. Получается обалденная вкуснятина: шелковистая, однородная текстура с лёгкими сливочными нотками и ярким вкусом лесных грибов, дополненная хрустящими чесночными гренками, которые создают идеальный контраст. Такой суп не просто утоляет голод, но и дарит ощущение домашнего тепла и покоя в самый холодный день.

Для приготовления вам понадобится: 500 г шампиньонов, 3 средние картофелины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 500 мл воды или бульона, 200 мл сливок 20%, соль, перец, растительное масло для жарки. Для гренок: 4 ломтика батона, 1 зубчик чеснока, немного растительного масла. Грибы, лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Картофель нарежьте кубиками, залейте водой и варите до мягкости. Добавьте обжаренные грибы, проварите всё вместе 5 минут. Измельчите суп блендером до однородности, влейте сливки, посолите, поперчите и прогрейте, не доводя до кипения. Для гренок обжарьте кубики хлеба на сковороде до хруста, смешайте с измельчённым чесноком. Подавайте суп, посыпав гренками и украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

