17 марта 2026 в 20:31

Шампиньоны по-корейски: чесночная вкуснятина, которую можно есть даже в Великий пост

Маринованные шампиньоны по-корейски — это пикантная, ароматная и очень вкусная закуска, которая станет настоящим хитом на любом столе. Эту чесночную вкуснятину можно есть даже в Великий пост.

Грибы при мариновании впитывают в себя пряный маринад с чесноком, становясь упругими и невероятно аппетитными, а морковь добавляет яркий цвет и свежую нотку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежих шампиньонов, 1 крупная морковь, 1 луковица, 4-5 зубчиков чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. кориандра (молотого), 0,5 ч. л. красного острого перца, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: грибы нарежьте пластинками и отварите в подсоленной воде 5-7 минут, откиньте на дуршлаг. Морковь натрите на терке для корейской моркови или тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами и обдайте кипятком. Чеснок измельчите. В миске смешайте грибы, морковь, лук и чеснок. Для маринада смешайте масло, уксус, соль, сахар, кориандр и перец. Залейте заправкой овощи с грибами, добавьте рубленую зелень, тщательно перемешайте. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
