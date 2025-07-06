Этот сметанник переплюнет даже чизкейк! Попробуйте, еще и месить не надо

Этот сметанник переплюнет даже чизкейк! Попробуйте, еще и месить не надо

Этот сметанник переплюнет даже чизкейк! Попробуйте, еще и месить тесто не надо! Он воздушнее, нежнее и при этом проще в приготовлении. Корж из хрустящего печенья и сливочного масла отлично дополняет лёгкую, кремовую начинку на основе сметаны и яиц. Этот десерт универсален, при этом не требует дорогих ингредиентов или сложных техник.

Ингредиенты на корж

Печенье — 250 г

Сливочное масло — 100 г

Начинка

Сметана 20–25% — 500 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 120 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Крахмал — 2 ст. л.

Приготовление

Измельчите печенье и смешайте с растопленным маслом. Выложите массу в форму и плотно придавите. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте сметану и крахмал, аккуратно перемешайте. Вылейте смесь на корж. Выпекайте при 170 °C около 1 часа. Остудите и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

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