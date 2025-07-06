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06 июля 2025 в 09:30

Этот сметанник переплюнет даже чизкейк! Попробуйте, еще и месить не надо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сметанник переплюнет даже чизкейк! Попробуйте, еще и месить тесто не надо! Он воздушнее, нежнее и при этом проще в приготовлении. Корж из хрустящего печенья и сливочного масла отлично дополняет лёгкую, кремовую начинку на основе сметаны и яиц. Этот десерт универсален, при этом не требует дорогих ингредиентов или сложных техник.

Ингредиенты на корж

  • Печенье — 250 г
  • Сливочное масло — 100 г

Начинка

  • Сметана 20–25% — 500 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Крахмал — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Измельчите печенье и смешайте с растопленным маслом. Выложите массу в форму и плотно придавите. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте сметану и крахмал, аккуратно перемешайте. Вылейте смесь на корж.
  2. Выпекайте при 170 °C около 1 часа. Остудите и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Ранее мы готовили летний десерт. Нужно просто смешать фрукты, желатин и йогурт.

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сладости
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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