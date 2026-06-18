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18 июня 2026 в 10:37

Этот салат с клубникой и черри я тащу на каждый шашлык — добавки просят обязательно

Фото: D-NEWS.ru
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Моцарелла, клубника, помидоры и уксус — звучит как бред, но на вкус это свежий оргазм. Проверь сам: беру только сладкие томаты, иначе кисляк.

Ингредиенты

Клубника — 250 г, помидоры черри сладкие — 250 г, моцарелла шарики — 150 г, тархун — 0,5 пучка, малиновый уксус — 2 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, черный молотый перец — 1 щепотка.

Как готовлю

Сначала режу пополам клубнику, помидоры черри и шарики моцареллы. Самое нудное — обобрать тархун с веточек и мелко его порубить, но запах того стоит. Смешиваю все ингредиенты в глубокой миске. Тем временем делаю заправку: малиновый уксус, оливковое масло, соль и перец взбалтываю вилкой. Заливаю салат, перемешиваю и сразу подаю — не даю ему стоять, иначе клубника пустит сок и превратит все в кашу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, сам офигел: клубника и помидоры черри — это не бред, а химически точный дуэт. Сладкая мякоть ягоды гасит кислоту томата, а малиновый уксус все склеивает. Советую подавать охлажденным — на шашлыках улетает быстрее мяса.

Проверено редакцией
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